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ثقافة وفنون
70 % خصومات و5 ندوات للقومي للترجمة بمعرض الكتاب
الأحد 07 يناير 2018 02:04 م
المركز القومي للترجمة
أخر الأخبار
ترجمة
علي راشد
يشارك المركز القومي للترجمة بالدورة التاسعة والأربعين لمعرض الكتاب والمقرر عقدها في الفترة من 27 يناير الحالي حتى 10 فبراير المقبل بأرض المعارض بمدينة نصر.
ومن جهته لفت الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة إلى أن المركز يشارك هذا العام بجناح على مساحة 200 متر، كما يشارك بحوالي 200 إصدار جديد وهي إصدارات العام المنصرم، ويقيم المركز 5 ندوات من تنظيمه تتركز موضوعاتها حول شعار المعرض "القوى الناعمة كيف؟" حيث تتناول السينما والفن في مصر وتأثيراتها من منظور عدد من الكتب المترجمة، بالإضافة إلى مشاركته مع هيئة الكتاب لتنظيم بعض الندوات الخاصة بالكتب المترجمة الصادرة عن المركز، وسيكون أغلب الضيوف في الندوات مصريين.
وأكد أن جديد المركز هذا العام هو إطلاق مسابقة لجائزة افضل كتاب مترجم للكبار وأخرى لأدب الأطفال وبدأ المركز يتلقى الأعمال وسيتم تشكيل لجنة لتحكيم الأعمال والتي يتم الإعلان عن الفائز بالجائزيتين في حفل ختام المعرض.
كما أشار مغيث إلى أنه سيكون هناك تخفيض 50% على كل إصدارات المركز، وخصم 70% على الإصدارات التي مر عليها أكثر من 5 سنوات.
معرض القاهرة الدولي للكتاب
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