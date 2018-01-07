هاشتاج تبليك هيا الغماس يحتل المركز الثالث بالتريند العالمى

هاشتاج

أحمد صبرى



تصدر هاشتاج #تبليك_هيا_الغماس المركز الثالث على التريند العالمى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لليوم الثانى على التوالى وذلك بعد دعوات لمقاطعة حساباتها على تويتر وانستغرام وفيس بوك.



وتعتبر هيا الغماس نجمة سوشيال ميديا بالسعودية ودول الخليج ومصلحة اجتماعية، وجاءت الحملة ضدها، بعد نشرها فيديو سخرت فيه من دعاوى لمقاطعة المشاهير، كما اتهمها المغردون بإثارة الزوجات على أزواجهن وتدعوهم للطلاق.



وحصل الهاشتاج على 135 ألف تغريدة، وعلى المركز الأول بالسعودية، وبدأ المغردون ينسحبون من حساباتها، كما طالت الحملة عددا من النجوم السيدات بالسعودية.



وقال فوزى فى تغريدة له: ‏لا يوقف بلكوها في جميع حساباتها واي محل او مطعم تسوي له اعلان لا احد يروح له مقاطعة 2018 لا تعطوا الحمقى فوق ما يستحقون.



وقالت مغردة أخرى عن سبب الحملة: الهدف حذف أي كائن غريب بأجهزتنا حتى لا يتدمر ما بناه أمهاتنا وآباؤنا الى أن هرموا، ويبقى أهلنا واحبابنا من الأصدقاء.