EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
هاشتاج تبليك هيا الغماس يحتل المركز الثالث بالتريند العالمى
الأحد 07 يناير 2018 01:54 م
هاشتاج
أخر الأخبار
هاشتاج
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج #تبليك_هيا_الغماس المركز الثالث على التريند العالمى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لليوم الثانى على التوالى وذلك بعد دعوات لمقاطعة حساباتها على تويتر وانستغرام وفيس بوك.
وتعتبر هيا الغماس نجمة سوشيال ميديا بالسعودية ودول الخليج ومصلحة اجتماعية، وجاءت الحملة ضدها، بعد نشرها فيديو سخرت فيه من دعاوى لمقاطعة المشاهير، كما اتهمها المغردون بإثارة الزوجات على أزواجهن وتدعوهم للطلاق.
وحصل الهاشتاج على 135 ألف تغريدة، وعلى المركز الأول بالسعودية، وبدأ المغردون ينسحبون من حساباتها، كما طالت الحملة عددا من النجوم السيدات بالسعودية.
وقال فوزى فى تغريدة له: لا يوقف بلكوها في جميع حساباتها واي محل او مطعم تسوي له اعلان لا احد يروح له مقاطعة 2018 لا تعطوا الحمقى فوق ما يستحقون.
وقالت مغردة أخرى عن سبب الحملة: الهدف حذف أي كائن غريب بأجهزتنا حتى لا يتدمر ما بناه أمهاتنا وآباؤنا الى أن هرموا، ويبقى أهلنا واحبابنا من الأصدقاء.
التواصل الاجتماعى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا