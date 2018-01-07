هاشتاج العاصمة الإدارية يحتل المرتبة الخامسة‎ بمواقع التواصل

شبكات التواصل الاجتماعى

سمية كمال



احتل هاشتاج العاصمة الإدارية الجديدة، المرتبة الخامسة للمغردين ومستخدمى منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وانستجرام، وتويتر"، وذلك بعد زيارة الرئيس السيسي لأكبر كنيسة ومسجد بمصر، والتي يقع مقرها بالعاصمة الإدارية.



وقد أرفق الهاشتاج بصور لزيارة الرئيس، واحتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح، وبعض التهانى، بالإضافة إلى أول صلاة جمعة بالمسجد.



واستهل السيسي كلمته بـ"اسمحولي إني أقولكم وقداسة البابا وكل الأشقاء والأهل ولكل مصر والعالم كل عام وأنتم بخير".



وتقع الكنيسة على مساحة 15 فدانا أى ما يعادل 63 ألف متر مربع، وتم تصميم منارتين ملحقة بمبنى الكاتدرائية وتحتوى على عدد من الأجراس أعلى المنارة، تسع لنحو 1000 شخص، كما تشمل ساحة رئيسية، ومبنى المقر البابوى، وصالة استقبال، وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية، وجراجا أسفل الأرض مكونا من طابقين ومبنى خدمات.



يذكر أن السيسي كلف الهيئة الهندسية بإنشاء كنيسة العاصمة الإدارية منذ يناير الماضي.