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بورصة وشركات
بنوك استثمار تقدر سهم سوديك بين 22.7 و24.7 جنيه
الأحد 07 يناير 2018 12:51 م
البنوك المحليه
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البنوك المحليه
مصطفى طلعت:
قدرت بنوك استثمار محلية القيمة العادلة لسهم السادس من أكتوبر للتنمية "سوديك" ما بين 22.7 و23.09 و24.79 جنيه، في الوقت الذي يتداول فيه السهم على شاشات تداول البورصة بالقرب من 19.10 جنيه.
ووفقا للقوائم المالية المجمعة، المنشورة مؤخراً، قفزت أرباح "سوديك" خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 إلى 507.7 مليون جنيه، مقابل 266.49 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2016، كما إرتفعت الأرباح 52.9 % خلال الربع الثالث إلى 166.2 مليون جنيه، مقابل 108.7 مليون جنيه الفترة المماثلة.
وحدد بنك الإستثمار "نعيم" القيمة العادلة للسهم عند 22.7 جنيه وتوصية بالشراء مع نظرة إيجابية مستقبلية للربع الرابع من 2017، وذلك في ضوء تأثيرات الزيادة السنوية في الأسعار، وترقب إعلان الشركة عن سياسة توزيعات الأرباح للفترة المقبلة (على مدار الخمس سنوات القادمة).
وأكد البنك أن "سوديك" تمكنت من بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروع إست سوديك - وهو مشروع بنظام المشاركة في الإيرادات مع شركة مصر الجديدة للإسكان بمدينة هليوبوليس - بقيمة 1.8 مليار جنيه، ما يدعم تحقيق حجم المبيعات المستهدف للعام بالكامل عند 5.6 مليار جنيه.
وأشار "نعيم" إلى أن الشركة سجلت مبيعات تعاقدية قدرها 3 مليارات جنيه بنهاية التسعة شهور الأولى من 2017، ولذلك يبقى أماها مهمة مليئة بالتحديات للوصول بالمبيعات التعاقدية إلى 2.6 مليار جنيه في الربع الرابع بمفرده، بالآخذ في الاعتبار الرقم المستهدف بقيمة 5.6 مليار جنيه لعام 2017 والذي حددته الشركة سابقاً.
من جانبه، قدر بنك الإستثمار "فاروس" القيمة العادلة للسهم عند 23.09 جنيه، مع توصية بالشراء وزيادة الوزن النسبي، متوقعاً أن تسجل الشركة مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه في 2017، بدعم مبيعات الربع الرابع في مشروع سوديك إيست ومشروع فيليت.
وأرجع "فاروس" زيادة الإيرادات في الربع الثالث بنسبة 9.8% سنويا، و24.3% ربعياً إلى 584 مليون جنيه نتيجة زيادة عدد الوحدات المسلمة إلى 297 وحدة، بواقع 3.5% سنوياً، 38.1% ربعياً، حيث إن غالبية هذه الوحدات تدخل ضمن مشروع إيست تاون ريزيدنس.
وقدر بنك الإستثمار "بلتون" القيمة العادلة لسهم الشركة عند 24.79 جنيه، مع توصية بالشراء، بدعم إطلاق مشروع شرق القاهرة "سوديك إيست"، موضحاً أن الشركة عليها ان تسجل مبيعات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 و2.6 مليار جنيه، خلال الربع الرابع من العام الحالي، لتحقيق إجمالي المبيعات المستهدفة عند 5.6 مليار جنيه.
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