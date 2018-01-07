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بورصة وشركات
النيل للأدوية تستثمر 40 مليون جنيه لتطوير خطي إنتاج
الأحد 07 يناير 2018 12:34 م
شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
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شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
منى عبدالباري:
تضخ شركة النيل للأدوية خلال العام المالي 2017 – 2018 استثمارات بنحو 40 مليون جنيه، لتطوير خطي إنتاج فوار، وأقراص.
وتبدأ الشركة العام المالي الحالي، تطوير خطي الإنتاج المذكورين بهدف زيادة المبيعات التصديرية لتوفير العملة الصعبة اللازمة لشراء واستيراد خامات الإنتاج لتنفيذ الخطط الإنتاجية المستهدفة"، بحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة.
وأضاف :" سيتم فتح أسواق تصديرية جديدة بدول إفريقيا، مع محاولات لاختراق أسواق الاتحاد السوفيتي، وذلك للتغلب على التداعيات السلبية للأحداث الواقعة بعدد من أسواق المنطقة ومنها ليبيا واليمن والعراق، وتأثير ذلك على صادرات الشركة.
وكشفت الشركة عن استهدافها إيرادات قدرها 560 مليون جنيه العام المالي الحالي، مقارنة بـ 418 مليون جنيه العام المنتهي، بنسبة نمو 34%.
ولفتت "النيل للأدوية" إلى أنها تستهدف استكمال أعمال التحديث والتطوير للمخازن وكافة الأقسام الإنتاجية الأخرى، فيما أشارت إلى أنه تم الانتهاء من تطوير قسم المطهرات بتكلفة إجمالية قيمتها 27 مليون جنيه.
يشار إلى أن النيل للأدوية حققت زيادة في إيراداتها نسبتها 26.4% خلال العام المالي المنتهي، حيث وصلت إلى 417.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 330.5 مليون جنيه، بينما سجلت مبيعات الشركة (محلي وتصدير) 412.1 مليون جنيه، مقابل 320.6 مليون جنيه، بزيادة نحو 29%.
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