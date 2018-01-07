التعليم العالى تناقش احتياجات المبتكرين بهندسة حلوان والإسكندرية

وزارة التعليم العالى

المال - خاص



قام د. سعيد درويش مساعد الوزير للتطوير الإستراتيجى بزيارة لبعض أقسام كلية الهندسة جامعة حلوان؛ التى تصنع منتجات قابلة للتسويق ومنها التصنيع الطبى وصناعة السيارات.



وعلى هامش الزيارة اجتمع د. درويش مع د. ماجد نجم رئيس الجامعة ود. أحمد الجارحى عميد كلية الهندسة، ود. مجدى بخيت مدير مشروع تطوير الكليات التكنولوجية؛ لمناقشة الإمكانيات والاحتياجات المطلوبة لقسم السيارات ليواكب المتطلبات المستقبلية للدولة.



كما التقى د. سعيد درويش بأساتذة قسم الهندسة الطبية بحضور عميد الكلية، وتم خلال الاجتماع مناقشة مدى استعدادية القسم لتدعيم صناعة الأجهزة الطبية من خلال التركيز على الأبحاث وبراءات الاختراع التى تلقى رواجًا صناعيًا فى الفترة الحالية فى مصر، كما تمت مناقشة التحديات التى تواجه المصانع والحلول المناسبة.



فى إطار اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برعاية الموهوبين والمبتكرين من طلاب الجامعات، قام د. درويش أيضا بزيارة المبتكرين من طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، حيث اطلع د. درويش على ابتكاراتهم، وقدم الطلاب العديد من المقترحات، وأهمها: (حصول المبتكرين على تمويل من أكاديمية البحث العلمى فى أى مرحلة دراسية، والإعفاء الجمركى لمستلزمات الابتكار لطلاب الجامعات، وتخصيص ورش صغيرة مجهزة لدعم ابتكارات الطلاب، وكذلك مكافآت مجزية للطلاب الفائزين فى المحافل الدولية والمحلية.