الزراعة تنظم مهرجان زهور الربيع مارس المقبل

بدء الحجز وعرض كراسات الشروط بحديقة الأورمان



الصاوي أحمد



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إقامة معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان النباتية، هذا العام في الثاني من مارس المقبل، بحضور ورعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



وقالت الوزارة في بيان لها إنه سيتم تنظيم المعرض هذا العام بالتعاون مع جمعية فلاحة البساتين المصرية، حيث ستتم إتاحة كراسات الشروط مجانا والحجز للراغبين من الشركات العارضة والمستثمرين في مجال نباتات الزينة وتنسيق الحدائق، بدءا من الثلاثاء المقبل بمقر حديقة الأورمان بالجيزة.



ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم البنا، أهمية هذا المعرض، والذي تمتد فعالياته لمدة 45 يوما، باعتباره من أهم المعارض في مصر بهذا المجال على المستويين المحلى والدولي وينتظره الجميع لمشاهدة أحدث ما توصل إليه البحث العلمي في مجال إنتاج الزهور والمسطحات الخضراء ونباتات الزينة والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، حيث يساهم المعرض بشكل فعال في زيادة الإنتاج والتصدير.