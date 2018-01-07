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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 يناير
الأحد 07 يناير 2018 08:55 ص
درجات الحرارة
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درجات الحرارة
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر ،مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة، وارتفاع الموج يكون بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 21
وسط الدلتا 11 21
الإسكندرية 13 20
بلطيم 13 19
مطروح 12 18
السلوم 09 19
سيوة 09 23
بورسعيد 12 19
دمياط 11 19
العريش 13 19
رفح 12 18
الإسماعيلية 12 21
السويس 11 21
رأس سدر 12 21
نخل 09 15
نويبع 13 22
طابا 12 20
كاترين 06 12
الطور 10 21
شرم الشيخ 15 22
الغردقة 13 23
مرسى علم 13 23
الفيوم 09 21
بنى سويف 09 21
المنيا 08 21
أسيوط 08 21
سوهاج 09 21
قنا 09 22
الأقصر 09 23
أسوان 12 23
أبوسمبل 10 22
الوادى الجديد 07 22
شلاتين 14 24
أبو رماد 14 24
رأس حدربة 13 24
حلايب 15 23
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