إبحار 41 باخرة سياحية بين أسوان والأقصر وتجاوز أزمة الشحوط

باخرة سياحية 445

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أكد محافظ أسوان مجدى حجازي إبحار 41 باخرة سياحية بين أسوان والأقصر والعكس، على طول المجرى الملاحي بين المحافظة، مبينًا انتهاء مشكلة شحوط النيل بنسبة كبيرة والتي واجهته المحافظة خلال الفترة الأخيرة.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها المحافظ يوم السبت وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط لمتابعة أعمال التكريك والتطهير الجارية أمام منطقة المراسي السياحية لمعبد كوم أمبو، ومتابعة تنفيذ توجيهات القائم بأعمال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته الأسبوع الماضي بشان سرعة انتهاء هذه الأعمال بما يضمن سلامة الملاحة النهرية بين أسوان والأقصر.



ووجه المحافظ كافة الجهات المعنية بأعمال تكريك وتطهير النيل، في المنطقة الواقعة أمام معبد كوم أمبو، بضرورة التنسيق والتعاون المستمر وضرورة تنظيم حركة سير البواخر من أسوان للأقصر والعكس وفقًا لتوقيتات محددة تحت إشراف لجنة غرفة عمليات متابعة حركة البواخر في المجرى الملاحي النهري.



وطالب مسؤولي شرطة العائمات والمسطحات المائية والنقل النهري بتحقيق السيطرة الكاملة نحو تنظيم تحرك البواخر السياحية من نقطة الانطلاق سواء من أسوان أو الأقصر، وفي حالة عدم التزام قائدي البواخر يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم من سحب الرخصة أو خلاف ذلك لضمان سير البواخر السياحية في الخط الملاحي المحدد لها.



كما وجه حجازي باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية حيال مسئول تشغيل كراكة مخصصة لشفط الرمال لعدم الالتزام بتنفيذ الأعمال المكلفة بها.



وكشف محافظ أسوان، أنه سيصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الإقليمية لإدارة بحيرة ناصر ونهر النيل برئاسته وعضوية الجهات المعنية لتبدأ عقد أول اجتماع خلال الأسبوع القادم، يتم خلاله الاستماع لكافة الآراء والمقترحات، ويقوم كافة الأعضاء بإعداد خطط وسيناريوهات تأمين المجرى الملاحي النهري، وتحسين المسار الخاص به وتنفيذ إجراءات التطهير والتكريك لنهر النيل وبدء إجراءات التنفيذ من مستهل فبراير المقبل.

