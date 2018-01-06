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سيـــاســة
الغضبان يزور كنائس بورسعيد للتهنئة بعيد الميلاد
السبت 06 يناير 2018 11:03 م
الغضبان
أخر الأخبار
الغضبان
أمانى العزازى
قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة، اليوم السبت، لأقباط المحافظة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقال المحافظ، خلال زيارته لكنيستي ماري مرقص بمدينة بورفؤاد، وأفامينا بشارع الأمين، إن النسيج المصري نسيج قوي "فرعوني، قبطي، مسلم" وفشل أعدائنا على مر التاريخ في تفرقة هذا النسيج.
وتمنى محافظ بورسعيد أن تكون أيام المصريين كلها أعياد وافتتاحات وإنجازات وتعمير، وذلك بالسلام والمحبة التي تعلمناها في المسجد والكنيسة
ومن المقرر ان يستكمل محافظ بورسعيد غدا جولاته على الكنائس لتهنئة الاقباط بعيد الميلاد المجيد
من ناحيه أخرى رفعت مديرية الأمن استعداداتها لتامين كنائس بورسعيد وبورفؤاد وخرج المحافظ فى جولات ميدانية للاطمئنان على الحاله الامنيه يرافقه اللواء امجد عبد الفتاح مدير امن بورسعيد
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