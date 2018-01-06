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عقـــارات
عام 2050.. بورسعيد مرشحة لتكون مدينة ذكية
السبت 06 يناير 2018 10:50 م
مخطط بورسعيد 2050
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مخطط بورسعيد 2050
أمانى العزازى
يعتزم قسم الهندسة المعمارية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحت رعاية الدكتور محمد على رئيس فرع بورسعيد التقدم بمشروع لتحويل بورسعيد إلى مدينة ذكية مستدامة
وقال الدكتور نادر غريب رئيس القسم إن المشروع يستهدف تحديد المزايا النسبيه لمدينة بورسعيد تاريخيا وتجاريا وسياحيا وصناعيا وتشجيع الاستثمار من خلالها.
ولفت إلى أن طلاب كلية الهندسه انتهوا بالفعل من مهام الرفع العمرانى لأهم مناطق بورسعيد وتوثيقها في خرائط ولوحات تفصيليه فيما قام فريق الإشراف المكون من الدكتوره شيماء محمود والمهندسين عمرو ناجى ومنى حمدى وولاء يعقوب بتحديد إستراتيجيات التنميه المقترحه للمحافظه ووضع مخططات فعليه لمحاور التنميه
وأوضح غريب أن المشروع يأتي في إطار دور الأكاديميه المجتمعى تحت إشراف الدكتور عبد المنعم عبد البارى نائب مدير الفرع وتم دعوة جمعية بورسعيد التاريخيه أحد منظمات المجتمع المدنى إلى جلسة إستماع للمشاركه في تقديم إقتراحاتهم لتحويل المدينه إلى مدينه ذكيه فيما تضمنت مراحل العمل توثيق الوضع الراهن الذى يتضمن البعد الإقليمى للمدينه وشبكة الشوارع ومحاور الحركه وإستعمالات الأراضى وإرتفاعات المباني وحالتها وطرق البناء المستخدمه
يذكر أن كلية الهندسه والتكنولوجيا بالأكاديميه العربيه تقوم بتدريس الهندسه المعماريه وفق برنامج be)) العماره الذكيه وهو البرنامج الوحيد من نوعه الذى يتم تدريسه على مستوى كليات الهندسه بالجامعات المصرية
وأشار إلى أن مفهوم المدينة الذكية يعنى تطبيق التنمية المجتمعية في مختلف المحاور الإقتصادية بتقليل نسبة العوادم وتحسين المناخ البيئي وخاصه منطقة ميناء غرب بورسعيد والظهير الجغرافى له
وطالب غريب محافظ بورسعيد بالإستعانه بشباب الخريجين من كليات الهندسه لإعداد خريطة واضحة للمبانى والمنشأت وتوفير قاعدة معلوماتية وإشراكهم في مشروعات التطوير التي تشهدها بورسعيد حاليا تمهيدا لإستقبال الكيانات الإقتصاديه العملاقه المتوقع جذبها للإستثمار بشرق بورسعيد وإنشاء المدينه السكنية المليونية بدلا من اللجوء لمكاتب إستشارية خاصه وتكليف موازنة المحافظة مبالغ طائلة
وطالب بتعظيم دور كليات الهندسة وإعتبارها مكتب خبرة تعتمد عليه المحافظة في تصميم وتطوير المباني والمنشأت وإقامة مشروعات تنمويه جديدة وذلك في ظل تناقص أعداد مهندسى المساحه المعينين بديوان محافظة بورسعيد
ومن المقرر أن يقوم الدكتور محمد على رئيس فرع الأكاديميه العربيه ببورسعيد بالتنسيق مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان لتوقيع بروتوكول للتبادل المعلومات بين المحافظة والأكاديمية ببورسعيد وتقديم الرؤية الشاملة لتنمية بورسعيد بعد إنتهاء طلاب الهندسه المعماريه من التوثيق المعمارى والعمرانى للمناطق التراثيه ونقاط الجذب الهامه ببورسعيد تمهيدا لتفعيل المشروع وتنفيذه
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