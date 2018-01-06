هيئة الأبحاث العلمية تستقبل رئيس لجنة تعليم النواب

مها يونس









قالت الدكتورة مها الدملاوى، مدير هيئة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، إن صناعة الدواء من أهم الصناعات التي تقوم بدور حيوي في دعم الاقتصاد وتحقيق الأمن الدوائي للمواطن المصري، بلعتبارها صناعة وطنية قوية، قادرة على تغطية أهداف السياسة العامة للدولة، ‏فضلًا عن قدرتها على المنافسة والتجديد والابتكار من خلال آلية تحظى بالاستمرارية فى مجالي البحث ‏والتطوير، لمواجهة الظروف التعاقدية الدولية التى تؤكد حماية خاصة للملكية الفكرية فى مجال الدواء.





وأضافت، خلال اللقاء الذي انعقد، اليوم، بمقر الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، واستقبلت خلاله الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم العالى والبحث العلمى بمجلس النواب وأعضاء اللجنة من مجلس النواب، أن صناعة الدواء تُعد جزءًا من الأمن القومى لأي دولة، حيث يمس الدواء مصالح كل الفئات المجتمعية بلا ‏استثناء والاهتمام بها يعد اهتمامًا بالمجتمع بجميع فئاته.





وأشارت رئيس الهيئة إلى أن زيارة اللجنة للمدينة تأتى فى إطار دعم وتطوير العملية البحثية على مستوى الدولة، وفي إطار الوقوف على مؤشرات الأداء الراهن والتحديات المستقبلية للتنمية ووضع المدينة الحالي والمستقبلي على خريطة البحث العلمي الدولي، في ظل توجهات الدولة نحو تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمشروعات التنموية القومية.





وخلال اللقاء قامت "الدملاوى" وعمداء المعاهد بشرح تفصيلي عن المدينة بكل معاهدها البحثية "معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، معهد المعلوماتية، معهد بحوث المواد الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة، معهد زراعة الأراضي القاحلة" للتعرف على كل الأنشطة البحثية بالمدينة.





كما تضمنت الزيارة عقد لقاء مع علماء وباحثى المدينة، وناقشت معهم رؤيتهم فيما يخص النهوض بالعملية البحثية وعرض منتجات أولية بالمدينة، منها "مكمل غذائى خافض للكوليسترول (عصير)"، "مادة حافظة طبيعية تستخدم فى حفظ الأسماك المصنعة"،"مشروب ورق الزيتون لخفض مستوى السكر فى الدم"، "إنتاج زبادى وظيفى مدعم بمستخلصات الشيا"، "مواد حافظة طبيعية لمنع التلوث الغذائى"، "خليط من الداعمات الحيوية لإزالة السموم الفطرية من الأغذية"، وغيرها من المنتجات.





وشهدت الزيارة جولة تفقدية بصحبة اللجنة لمركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية لخدمة البحوث والتحاليل الحيوية الدقيقة في مجال الأدوية، والذي يساعد في بحوث وتطوير الصناعات الدوائية بالتعاون مع شركات الأدوية المصرية والعالمية؛ من أجل تطوير منتجات جديدة بمعايير دولية وإجراء التحاليل الحيوية الدقيقة المطلوبة في الدراسات الإكلينيكية والتشخيص المعملي الدقيق، بجانب الدراسات الحيوية في مجال البيئة.





جدير بالذكر أن المركز يحتوي على بيت لحيوانات التجارب الخالية من الجراثيم ووحدة تعقيم للتخلص الآمن من النفايات الحيوية، بجانب معمل لتحليل الأنسجة ومعمل لدراسة فاعلية المركبات الدوائية معمليًّا.



