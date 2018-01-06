حزب المؤتمر: كلمة السيسى بكاتدرائية العاصمة الجديدة تاريخية

السيسي في الكاتدرائية

سلوى عثمان



وصف حزب المؤتمر كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال حضوره لأول مرة قداس عيد الميلاد الجديد من قلب العاصمة الإدارية الجديدة بـ"التاريخية"، معلنًا تأييده التام لما جاء فى كلمة الرئيس السيسى، وأنه لن يستطع أحد أن يفرق بين المصريين.



وأكد حزب المؤتمر، فى بيان له أصدره منذ قليل برئاسة الربان عمر المختار صميدة، أن الرئيس السيسى كان واضحًا وصريحًا كعادته دائمًا عندما أشار إلى أن إقامة قداس عيد الميلاد الجديد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة هو رسالة سلام للعالم كله من مصر بلد الأمن والسلام، مشيدًا بحسن استقبال جميع الحاضرين للرئيس السيسى، وتقدم حزب المؤتمر بالتهنئة للشعب المصرى العظيم ولقداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.