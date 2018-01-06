EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
السيسي بمقر كاتدرائية العاصمة الجديدة لقداس عيد الميلاد
السبت 06 يناير 2018 08:21 م
عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
عبد الفتاح السيسي
خالد بدر الدين
وصل، منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر كاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد وسط حراسة أمنية مشددة.
وأعلنت قناة نايل نيوز الإخبارية أن الرئيس السيسى يشارك فى الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد فى العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة.
ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد لأول مرة من مقر الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد كبير من المسئولين بالدولة والشخصيات العامة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا