السيسي بمقر كاتدرائية العاصمة الجديدة لقداس عيد الميلاد

عبد الفتاح السيسي

خالد بدر الدين



وصل، منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر كاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد وسط حراسة أمنية مشددة.



وأعلنت قناة نايل نيوز الإخبارية أن الرئيس السيسى يشارك فى الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد فى العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة.



ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد لأول مرة من مقر الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد كبير من المسئولين بالدولة والشخصيات العامة.