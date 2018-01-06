الصخور العربية أنشط شركات بورصة النيل

البورصة المصرية

مصطفى طلعت



تصدرت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية قائمة أنشط الشركات المقيدة ببورصة النيل من حيث أحجام التداول خلال تعاملات الأسبوع المنقضي.



وبلغت تداولات الشركة 3.1 مليون ورقة مالية، بقيمة 950.5 مليون جنيه، فيما احتلت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ذيل قائمة شركات بورصة النيل.



جدير بالذكر أن مؤشر بورصة النيل سجل تراجعًا بنحو 0.8%، منذ مطلع العام الحالي إلى مستوى 536 نقطة، مع إغلاق جلسة الخميس الماضي.