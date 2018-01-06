حركة الموانئ اليوم السبت 6 يناير

طقس سئ تواجهه الموانئ

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ المصرية نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 889 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 53 شاحنة، من بينها شحنة بوتاجاز تزن 8500 طن، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات.



وفي هذه الأثناء قررت اليوم إدارة الحركة بميناء الإسكندرية فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



موانئ السويس



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.. كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الفيروز، وعلى متنها 300 سيارة قادمة من جدة.



ميناء نويبع



وأشار يوسف إلى أن ميناء نويبع شهد وصول وسفر 889 راكبا وتداول 53 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا وايلة، وعلى متنهما 356 راكبا و5 برادات و13 تريللا و5 سيارات.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين سينا وايلة، وعلى متنهما 443 راكبا و23 برادا و7 تريللات و6 سيارات، فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 90 راكبا و5 برادات وسيارة.



وأضاف يوسف: توقفت الحركة الملاحية على الخط الملاحى "سفاجا / ضبا" بسبب إغلاق ميناء ضبا السعودى، نظرًا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك حفاظًا على سلامة وانتظام الحركة الملاحية.



ميناء شرم الشيخ البحرى



وأعلن يوسف أن تمت إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثامنة صباح اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، حيث تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.



انتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر



وأكد يوسف انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنها تسير بصورة طبيعية، ولا توجد أى خسائر أو أضرار بالموانئ التابعة من سوء الأحوال الجوية.



ولفت يوسف إلى أن مركز عمليات الهيئة الرئيسى يتابع بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.



ومن جهته شدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديرى الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.



ميناء دمياط



وعلى صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 17 بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء في الخامسة مساء أمس الجمعة، القطار رقم 2476 بحمولة 1314 طن قمح، في حين غادر 65 سيارة نقل بحمولة 2854 طن قمح.



وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 66171 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41869 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 660 طن فوسفات.



ميناء الإسكندرية



وفي نفس السياق قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت في السابعة من صباح اليوم السبت فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً.



ولفت الغندور إلى أنه بدأت إدارتا حركة السفن والخدمات البحرية بإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 20 سفينة، كما بدأت دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة طبقًا لأولوية التراكي والتي بلغ عددها 50 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز.



ومن جانبه شدد اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية على الجهات المختصة لتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظاً على الأرواح والممتلكات .



الجدير بالذكر أن إدارة الحركة بالميناء قررت في الساعات الأولي من صباح أمس الأول الخميس غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج فضلًا عن ارتفاع سرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية، حيث إن قرار غلق البوغاز جاء حفاظا علي سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع.