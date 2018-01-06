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رياضة
إيهاب جلال يضم جميع اللاعبين لمعسكر القمة
السبت 06 يناير 2018 07:24 م
إيهاب جلال
أخر الأخبار
إيهاب جلال
علي المصري
قرر إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضم جميع لاعبي الفريق إلى المعسكر المغلق الذى ينطلق مساء الليلة، استعدادًا لمباراة الأهلي يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.
ويهدف جلال من هذا القرار، إلى التعرف على جميع اللاعبين، على أن يحسم المدير الفنى الجديد، برفقة جهازه المعاون، غدًا الأحد، القائمة النهائية لمباراة القمة، على ضوء المران الأول له.
نادي الزمالك
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