جلال يوقع للزمالك رسميا وعبدالعزيز ينضم للجهاز

إيهاب جلال

علي المصري



وقع إيهاب جلال المدير الفني السابق لنادي إنبي، عقود تديبه للفريق اﻷول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمدة موسم ونصف، في حضور أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، وحازم ياسين أمين الصندوق، وإسماعيل يوسف عضو المجلس والمشرف علي الكرة، وبقية الجعاز المعاون لجلال.



وكشف رئيس الزمالك، عن انضمام إيمن عبدالعزيز نجم الزمالك الأسبق للجهاز الفنى الجديد للنادى ليشغل منصب المدرب، بعد موافقة إيهاب جلال، في ظل سعى الإدارة لإعداد كوادر زملكاوية.



وبذلك يضم الجهاز الفنى الجديد لنادى الزمالك إيهاب جلال مديراً فنيا، وحمد إبراهيم ونبيل محمود فى منصب المدرب العام، وأيمن عبدالعزيز في منصب المدرب، ومصطفى كمال بمنصب مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى الدكتور هشام مصطفى طبيباً للفريق، مع استمرار أيمن حافظ بمنصب مدير الكرة.



ورحب مرتضى منصور، بالجهاز الفني الجديد بعد التوقيع على عقودهم، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في تولى الإدارة الفنية للفارس الأبيض وتحقيق نتائج جيدة والعودة للانتصارات خلال المرحلة المقبلة.



وأكد رئيس الزمالك أن إيهاب جلال شخصية محترمة، ومدير فني كفء، ويمتلك من الخبرات والإمكانيات التي تؤهله للنجاح في قيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة.