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ثقافة وفنون
مجلس الزمالك يجتمع بجلال وجهازه المعاون لتوقيع العقود
السبت 06 يناير 2018 06:38 م
مرتضى منصور مع إيهاب جلال
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مرتضى منصور مع إيهاب جلال
علي المصري
يعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، جلسة مع الجهاز الفنى الجديد للزمالك بقيادة إيهاب جلال بمنزله، للتوقيع رسميا على عقود توليه الإدارة الفنية للفريق.
وكان منصور قد أعلن التعاقد مع جلال لمدة عام ونصف، ويضم الجهاز الفنى الجديد للزمالك إيهاب جلال مديرا فنيا، وحمد إبراهيم ونبيل محمود فى منصب المدرب العام، ومصطفى كمال بمنصب مدرب حراس المرمى، مع استمرار أيمن حافظ بمنصب مدير الكرة، ويستمر الجهازين اﻹداري والطبي بالكامل.
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