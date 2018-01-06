مجلس الزمالك يجتمع بجلال وجهازه المعاون لتوقيع العقود

مرتضى منصور مع إيهاب جلال

علي المصري



يعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، جلسة مع الجهاز الفنى الجديد للزمالك بقيادة إيهاب جلال بمنزله، للتوقيع رسميا على عقود توليه الإدارة الفنية للفريق.



وكان منصور قد أعلن التعاقد مع جلال لمدة عام ونصف، ويضم الجهاز الفنى الجديد للزمالك إيهاب جلال مديرا فنيا، وحمد إبراهيم ونبيل محمود فى منصب المدرب العام، ومصطفى كمال بمنصب مدرب حراس المرمى، مع استمرار أيمن حافظ بمنصب مدير الكرة، ويستمر الجهازين اﻹداري والطبي بالكامل.