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ثقافة وفنون
قداس عيد الميلاد والمشروعات الاقتصادية.. أهم موضوعات توك شو الليلة
السبت 06 يناير 2018 06:33 م
التوك شو
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توك شو
رحاب صبحى
قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية على الحياة
تنقل قناة الحياة، فى السابعة مساءً، قداس عيد الميلاد المجيد، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، من كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويغيب الإعلامي تامر أمين عن برنامجه "الحياة اليوم"، حيث تنقل القناة في نفس موعد البرنامج، البث المباشر للقداس، ويعود البرنامج للبث في موعده ابتداءً من بعد غد الأحد.
عماد متعب فى " مع شوبير" على صدى البلد
يحل نجم النادي الأهلي، والمُعار إلى فريق التعاون السعودي، عماد متعب، ضيفًا ببرنامج "مع شوبير"، في الحادية عشرة مساءً على شاشة "صدى البلد" الذي يقدمه أحمد شوبير.
ويتحدث متعب عن الفترة الماضية الصعبة التي عاشها داخل النادي الأهلي بسبب عدم مشاركته في المباريات، كما يقوم بالحديث حول أسباب انتقاله إلى صفوف نادي التعاون السعودي ومدى ثقته بنفسه بقدرته على التواجد رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.
رئيس تحرير جريدة روز اليوسف ضيف "90 دقيقة"
تستضيف الإعلامية جيهان لبيب، مقدمة برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور"، فى الثامنة مساءً، الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، في حلقة خاصة؛ لمناقشة أهم الملفات السياسية والاقتصادية مصريًّا ودوليًّا.
ويكشف رئيس تحرير جريدة روز اليوسف أهم 10 ملفات وتحديات تواجه المصريين في 2018 وكيف يمكن التغلب عليها، كما يحدد أهم الملفات والقوانين التي يجب على البرلمان تشريعها وعلى الحكومة تنفيذها خلال العام الحالي، كما يرصد أهم المشروعات الاقتصادية في مصر وكيف يشعر المواطن بالإجراءات الاقتصادية.
محمد رمضان فى Snl بالعربى
يقدم الفنان محمد رمضان مجموعة من "الاسكتشات" التمثيلية الساخرة، خلال إطلالته ببرنامج "snl بالعربي" على قناة "osn"، فى الثامنة مساءً، والتي تعتبر الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع للبرنامج.
برنامج Saturday Night Live بالعربي يشارك في تقديمه شادي ألفونس، وخالد منصور، ومحمد الليثي، ونور قدري، ونانسي صالح، وأحمد سلطان، وعلوي الحسيني، وتوني ماهر، وإسلام إبراهيم، وإنتاج طارق الجنايني.
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