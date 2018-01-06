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ثقافة وفنون
حمدى الكنيسي يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
السبت 06 يناير 2018 06:33 م
حمدي الكنيسي4
أخر الأخبار
حمدي الكنيسي4
رحاب صبحى
وجه نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسي ومجلس النقابة، التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلاً "عيد سعيد على قداستكم متعكم الله بموفور الصحة، وأود أن أعرب عن تقديرى واعتزازى وإعلاميين مصر، لمواقفكم الشجاعة والحكيمة فى خدمة الوطن".
كما وجه التهنئة للإخوة الأقباط شركاء الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيا من الله أن يُعيد هذا العام على كل المصريين بالخير والسلام والسعادة.
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