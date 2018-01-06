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سيـــاســة
السودان يغلق حدوده مع إريتريا
السبت 06 يناير 2018 06:14 م
وزارة الخارجية السودانية
أخر الأخبار
وزارة الخارجية السودانية
وكالات:
أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، أنها أغلقت كل المعابر الحدودية مع دولة إريتريا اعتبارا من مساء الجمعة، بعد أن اعتبرت الأمر مجرد شائعات.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية عن والي كسلا آدم جماع آدم أن قرار الإغلاق يستند إلى المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا، مشددا على أن الإغلاق سيستمر حتى صدور توجيهات أخرى.
وأشار إلى أن حركة الدخول والخروج عبر معبر "اللفة" لمواطني البلدين ستكون وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وكان هذا المسئول نفسه قد نفى في وقت سابق أنباء تحدثت عن إغلاق الحدود بين الدولتين، واصفا إياها بـ"كلام واتساب".
وكانت قوات من الجيش السوداني قد وصلت إلى الولاية في إطار إعلان حالة الطوارئ، بهدف جمع السلاح والتصدي لعمليات تهريب البشر والسلاح والسلع.
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد أصدر مؤخرا مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا نهاية ديسمبر لستة أشهر.
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