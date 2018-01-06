السيسي يهنئ تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

نص كلمة السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء ‎

وكالات:



بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وأعرب فى برقية التهنئة عن "أطيب تمنياته لقداسة البابا ولجميع الإخوة المسيحيين بالصحة والسعادة ولوطننا الغالى بدوام التقدم والازدهار"، مؤكدا تماسك النسيج الوطنى بين أبناء هذا البلد العظيم بمسلميه ومسيحييه.



وأكد الرئيس أن "روابط الأخوة والمحبة التى تجمع بين أبناء شعبنا العريق أقوى وأوثق من أى قوى داخلية أو خارجية تريد أن تعرقل مسيرة العطاء والإنجازات التى تشهدها مصر خلال السنوات الماضية".



وبعث السيسى بتهنئة إلى مسيحيى مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعرب لهم خلالها عن خالص دعواته بدوام النجاح والتوفيق.