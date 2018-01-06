بلاغ للنائب العام يطالب بإسقاط جنسية سعد الدين إبراهيم

بلاغ 55

سلوى عثمان



تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون، يطالب فيه بإسقاط الجنسية المصرية عنه، ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.



قال محفوظ في بلاغه: إن ما فعله ويفعله رئيس مركز ابن خلدون يستوجب المحاكمة وإسقاط جنسيته بتهمة الخيانة العظمى، لافتا إلى أن زيارته لـ"تل أبيب" وإلقاء محاضرة بإحدى جامعاتها عن ثورات الربيع العربي تأكيد واعتراف منه بأن كل القضايا المتهم فيها سعد الدين ابراهيم صحيحة، وأنه يلعب دورا لزعزعة الوطن وعدم استقراره.