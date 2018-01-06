EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الذهب يصعد إلى 1322 دولارًا للأوقية
السبت 06 يناير 2018 04:06 م
الذهب
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
تباين مؤشرات البورصة.. ورأسمالها السوقي يصعد 360 مليون جنيه
الذهب
خالد بدر الدين
ارتفعت أسعار الذهب، أكثر من 1.3 % خلال أول أسبوع من العام الجديد، ليتجاوز 1320 دولارًا للأوقية فى التعاملات الفورية، وأكثر من 1322 دولارًا للأوقية للعقود الآجلة فى البورصة الأمريكية، ليسجل المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
ذكرت وكالة رويترز، أن أسعار الذهب سجلت أطول موجة مكاسب منذ أبريل الماضى، كما أنه أنهى 2017 على مكاسب بلغت 13 %، بعد أن سجلت فى منتصف الأسبوع الماضى أعلى مستوى منذ 3 أشهر ونصف الشهر، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح وصعود الدولار الأمريكي.
وانتعشت أسعار الذهب في المعاملات الفورية فى بداية العام الجديد، لتصل لأعلى مستوى منذ 15 سبتمبر الماضى، عندما بلغت 1321.33 دولار للأوقية، لكنه تراجع بعدها مع انتعاش الدولار، من أدنى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر، بعد أن عزز محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية، بمجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي، التوقعات بزيادات جديدة في سعر الفائدة الأمريكية.
صعدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بأكثر من 13 % خلال العام الماضى فى أكبر زيادة سنوية منذ 7 أعوام، كما ارتفعت أسعار عقود الذهب الأمريكية الآجلة 12 % فى 2017، للعام الثانى على التوالى .
الذهب
أسعار الذهب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا