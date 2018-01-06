بعد توقيعه للزمالك.. جلال يسدد الشرط الجزائى ﻹنبى

إيهاب جلال

علي المصري



وقع إيهاب جلال، المدير الفني السابق لإنبي، عقده رسميًا لمدة موسم ونصف خلال ساعتين، بعد أن اعتذر لمسئولي إنبي، وسدد 400 ألف جنيه، قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع الفريق البترولي.



وكان قد أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه اتفق رسميًا مع جلال، لتولي المسئولية الفنية للفريق الأول لكره القدم بالقلعة البيضاء خلفًا للصربي نيبوشا يوفوفيتش، الذي أقيل عقب الخسارة من طلائع الجيش.



واختار جلال معاونيه محمد إبراهيم مدربا عاما، ونبيل محمود مدربا، ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمي، مع استمرار الجهازين الإداري والطبي الحالي.