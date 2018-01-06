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اتصالات وتكنولوجيا
هالة عبد الودود تنضم إلى pod للعلاقات العامة
السبت 06 يناير 2018 03:22 م
هالة عبد الودود
أخر الأخبار
هالة عبد الودود 2
المال - خاص
علمت "المال" أن هالة عبدالودود، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام السابق فى شركة أورانج مصر للاتصالات، انتقلت للعمل بشركة pod للعلاقات العامة.
وقد حصلت منذ عدة أشهر على عضوية الجمعية العالمية لمنتدى الاتصالات، كعضو نشط، والجمعية منظمة غير ربحية تتخذ من مدينة دافوس السويسرية مقرًا لها.
يذكر أن عبد الودود تقدمت باستقالتها من أورانج قبل نهاية العام الماضي.
المصرية للاتصالات
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