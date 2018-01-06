487.7 مليون جنيه قيمة السيارات المستوردة ببورسعيد خلال ديسمبر

مصنعو السيارات يتحالفون مع عمالقة التكنولوجيا

مها أبوودن:



أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد برئاسة السيد العوف مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بجمارك بورسعيد خلال شهر ديسمبر 2017 عن 267 سيارة ركوب (ملاكى) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائى و 826 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة و 528 بيان جمركى ترانزيت بقيمة إجمالية 234 مليون و 685 ألف و 981 جنيها.



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 32 مليون و 409 ألف و 22 جنيها والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 9 مليون و 961 ألف و 529 جنيها باجمالى إيرادات محصلة قدرها 42 مليون و 370 ألف و 551 جنيها.



وعلى جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر ديسمبر 2017 حوالى 1121 بيان جمركى بقيمة إجمالية 220 مليون و 5 ألاف و 721 جنيها .



كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 15 مليون و 383 ألف و 12 جنيها وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 31 مليون و 602 ألف و 176 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 46 مليون و985 ألف و 188 جنيها.



وخلال شهر 2017 ديسمبر أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 96 بيان جمركى وارد نهائى معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية ) بقيمة إجمالية 33 مليون و 86 ألف و 903 جنيهات.



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها مليون و949 ألف و 806 جنيهات والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 5 مليون و 34 ألف و 830 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 6 مليون و 984 ألف و 636 جنيها.



كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 59 ألف و 742 جنيها.



وبذلك تكون القيمة الاجمالية لسيارات الركوب الملاكى ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر ديسمبر2017 حوالى 487 مليون و 778 ألف و 605 جنيهات.



ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 49 مليون و 801 ألف و 582 جنيها وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 46 مليون و 598 ألف و 535 جنيها.



ويبلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر ديسمبر 2017 حوالى 96 مليون و 400 ألف و 117 جنيها.