مكاسب 6 بورصات عربية بقيادة الإمارات وهبوط مصر

البورصات العربية



خالد بدر الدين:



صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال تعاملات أول أسبوع من العام الجديد بنسب قوية بقيادة بورصتى الإمارات: أبوظبى ودبى بينما هبط مؤشرا بورصتى مصر والبحرين فقط.



وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر سوق مال أبوظبى العام قفز بحوالى 3.4 % ليتجاوز 4548 نقطة وكذلك شقيقته سوق مال دبى العام كسب مؤشره أكثر من 2.8 % ليصل إلى 3464 نقطة بقيادة شركات العقارات.



وارتفع مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.3 % ليسجل 8631 نقطة ولكن مؤشر بورصة مسقط زاد بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 5105 نقطة.

وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.7 % ليصل إلى 7277 نقطة مع ارتفاع سعر برميل البترول لأكثر من 67 دولار وارتفع أيضا مؤشر بورصة الكويت بنفس النسبة ليزداد إلى 6454 نقطة.



وأنهى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية الأسبوع الأول من هذا العام على خسائر قدرها 1.6 % لينزل إلى 14782 نقطة برغم أنه قفز فى نهاية العام الماضى إلى أعلى مستوى فى تاريخه عندما تجاوز حاجز ال 15 ألف نقطة كما خسر مؤشر البحرين حوالى 1.5 % ليهبط إلى 1312 نقطة.



