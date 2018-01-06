EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
نائب المحلة عن تلبيس الحذاء: أنا خادم للشعب ولا أتكبر عليه
السبت 06 يناير 2018 01:35 م
الانتخابات البرلمانية
أخر الأخبار
الانتخابات البرلمانية
سلوى عثمان:
انتقد النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، حالة الهجوم الذى تعرض لها إثر تداول صورة لا أساس لها من الصحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بـ"تلبيسه" للحذاء، قائلا: لن نعيد زمن العصور الماضية وأخلاقى لا تسمح لى بهذا الفعل.
وأضاف خليفة، أن ما أثير خلال الساعات القليلة الماضية ما هو إلا تصفية حسابات شخصية من قبل بعض الأشخاص كارهى النجاح والذين يتربصون ويتنظرون فرصة للهجوم على نواب البرلمان لتشويه الصورة العامة،
وأوضح أن من لديه خبرة فى مجال التصوير يعلم جيدا أننى كنت مازالت داخل المسجد لم أخرج بعد، والشخص المتواجد فى الصورة هو "خالى" ويقوم بربط حذاءه فقط وليس تلبيسى حذائى وبسبب صعاف النفوس كارهى النجاح تم تصدير الصورة على انها تلبيس الحذاء.
وطالب عضو مجلس النواب، وسائل الاعلام بالتحقق من مثل هذه الأخبار خاصة والتى يتم تداولها عبر وسائل التواصل خاصة وان الكثير منها مغلوط والهدف منه التشويه فقط، قائلا: أنا خادم للشعب وأسعى دائما لهم ومن يخدم الشعب لا يتكبر عليه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا