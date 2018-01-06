نائب المحلة عن تلبيس الحذاء: أنا خادم للشعب ولا أتكبر عليه

الانتخابات البرلمانية

سلوى عثمان:



انتقد النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، حالة الهجوم الذى تعرض لها إثر تداول صورة لا أساس لها من الصحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بـ"تلبيسه" للحذاء، قائلا: لن نعيد زمن العصور الماضية وأخلاقى لا تسمح لى بهذا الفعل.



وأضاف خليفة، أن ما أثير خلال الساعات القليلة الماضية ما هو إلا تصفية حسابات شخصية من قبل بعض الأشخاص كارهى النجاح والذين يتربصون ويتنظرون فرصة للهجوم على نواب البرلمان لتشويه الصورة العامة،

وأوضح أن من لديه خبرة فى مجال التصوير يعلم جيدا أننى كنت مازالت داخل المسجد لم أخرج بعد، والشخص المتواجد فى الصورة هو "خالى" ويقوم بربط حذاءه فقط وليس تلبيسى حذائى وبسبب صعاف النفوس كارهى النجاح تم تصدير الصورة على انها تلبيس الحذاء.



وطالب عضو مجلس النواب، وسائل الاعلام بالتحقق من مثل هذه الأخبار خاصة والتى يتم تداولها عبر وسائل التواصل خاصة وان الكثير منها مغلوط والهدف منه التشويه فقط، قائلا: أنا خادم للشعب وأسعى دائما لهم ومن يخدم الشعب لا يتكبر عليه.