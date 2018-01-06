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بورصة وشركات
بورتو جروب تقود العقارات لصدارة تعاملات البورصة
السبت 06 يناير 2018 01:24 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
تصدر قطاع العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة من حيث كمية التداول خلال تعاملات الأسبوع الأول من 2018، بقيادة سهم بورتوجروب القابضة الذي تصدر الأسهم النشطة.
وسجل القطاع العقاري أحجام تداول 211.5 مليون ورقة مالية بقيمة 554 مليون جنيه، بينما تزيل القائمة قطاع البنوك الذي نفذ تداولات ضعيفة بلغت 7.4 مليون ورقة بقيمة 261.1 مليون جنيه.
جدير بالذكر مؤشرات البورصة سجلت أداء متباين خلال تعاملات الأسبوع إذ هبط المؤشر الرئيسي بنحو 1.7 %، بينما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل طفيف بلغ 0.96% إلى 832 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً بنحو 0.51% ليغلق عند 1970 نقطة.
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