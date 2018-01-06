خليل يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

عصام خليل



سلوى عثمان:



وجه حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، خالص التهنئة لجموع المصريين وخاصة المسيحيين والكنيسة الوطنية القبطية الأرثوذكسية وأبنائها، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وقال فى رسالته إن عيد الميلاد المجيد يمثل باكورة أعياد السنة الجديدة، وسط اجواء احتفالات روحية تظهر رسالة السيد المسيح من سلام ومحبة وعطاء غير محدود والقيم النبيلة، مؤكدا أن دور الكنيسة الوطني على مر العصور يعكس تكوينها الوطني، ودورها الرائد في خدمة المجتمع.



وقدم التهنئة لكافة أساقفة وكهنة الكنيسة المصرية وأبنائها بالداخل والخارج بحلول العيد المبارك، متمنيا عيد سعيدا سالما لبلادنا، يزيد من وحدة وثبات شعبها في مواجهة مكائد المتربصين.



وأعرب عن شكره للقيادة السياسية، في مقدمتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق وعدة وإنجاز وتشييد أول كنيسة بأرض الكاتدرائية، بالعاصمة الإدارية.



كما هنأ القس الدكتور أندرية زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، وجموع القساوسة وأبناء الكنيسة باحتفال عيد الميلاد المجيد، داعيا لمصر بالسلامة والانتصار دائما.

واختتم قائلا إن الوحدة المصرية لن تنفرط رغم كل محاولات ضربها، وفرحة الجميع بالعيد رسالة، موجها التهنئة لأمهات وأسر شهداء الأحداث الإرهابية.

