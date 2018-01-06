كايرو كابيتال تحدد القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات عند 16.08 جنيه

الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات

مصطفى طلعت:



حددت بحوث شركة "كايرو كابيتال" لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات عند 16.08 نقطة، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم حالياً على شاشات البورصة بالقرب من 13 جنيها.



وقالت "كايرو كابيتال"، في مذكرة بحثية حديثة أنها قامت بدراسة المصرية للإتصالات في ضوء المستجدات التي حدثت سواء على مستوى الشركة أوالقطاع خلال العام الماضي بإستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة ومتوسط مرجح لتكلفة رأس المال بلغ 15.2% و معدل نمو طويل الأجل بلغ 4%.



ورجحت المذكرة البحثية، التي حصلت عليها "المال"، نمو متوقع 20% لسعر السهم بناءا على سعر إقفال 31 ديسمبر 2017 البالغ 13.42 جنيه، موضحة أن تقييمها العادل يشمل تقييم حصة الشركة في شركة فودافون مصر البالغة 45% تقريبا.



وأشارت إلى أن المصرية للإتصالات أصبحت المشغل المتكامل الوحيد بعد الحصول مؤخرا على رخصة الهاتف المحمول، كما تعتبر من أكبر مقدمي خدمات الهاتف الثابت في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث وصل عدد المشتركين إلى 6.5 مليون مشترك في عام 2016، علاوة على ذلك، تقوم الشركة بتقديم خدمات الإنترنت من خلال شركة "تي اي داتا" والمملوكة لها بالكامل و تستحوذ على حصة سوقية تبلغ 77% في 2016.



أضافت: "وفقا لإدارة المصرية للإتصالات، أصبح قطاع التليفون الثابت(الخدمات الصوتية) صناعة راكدة لذلك كان من المهم للشركة التركيز على خدمات البيانات بدلا من الخدمات الصوتية حيث أن خدمات الإنترنت تمثل الحصان الرابح في إيرادات المصرية للإتصالات مدعومة بالطلب المتزايد و المستمر على خدمات و تطبيقات الإنترنت بالإضافة إلى الزيادة السكانية، مستفيدة بذلك من البنية التحتية واسعة النطاق لديها، خاصة أن الشركة المصرية للإتصالات تقوم حاليا باستبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية مما يساهم بشكل كبير في سرعة وكفاءة خدمات الإنترنت".



وأوضحت أن المصرية للإتصالات دشنت رسميا شبكة المحمول الجديدة“We” في سبتمبر 2017 بعد الحصول علي رخصة تشغيل الجيل الرابع بتكلفة بلغت 7.08 مليار جنيه (50%من هذه القيمة يتم دفعها بالدولار) لتصبح بذلك اول مشغل اتصالات متكامل، كما بلغ عدد مشتركي شبكة المحمول الجديدة 1.6 مليون مشترك في نوفمبر 2017 مما فاق توقعات الشركة.



وأشارت إلى أن المصرية للإتصالات تقوم بتقديم خدمات المحمول الإفتراضية من خلال شركة إتصالات مصر لحين إنشاء شبكتها الخاصة و التي من المتوقع أن تنتهي في 2019-2020مما يؤدي إلى زيادة نسب الرافعة المالية للشركة وبالتالي من المتوقع أن تمثل التكاليف التمويلية ضغطاً على هوامش الربحية في عامي 2018 و 2019 لحين البدء في تقديم خدمات المحمول من خلال شبكتها حيث نرى أن تقديم خدمات المحمول بمثابة خطوة إيجابية للشركة و نتوقع أن تجني الشركة ثماره في الأجل الطويل.

