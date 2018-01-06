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رياضة
إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب الزمالك
السبت 06 يناير 2018 12:08 م
إيهاب جلال
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إيهاب جلال
علي المصري:
أقترب إيهاب جلال المدير الفني لفرسق الكرة اﻷول بنادي إنبي، من تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، خلفا للصربي المقال نيبوشا يوفوفيتش، بعدما توصل مجلس إدارة لقلعة البيضاء برئاسة مرتضي منصور لإتفاق مع جلال، علي أن يتولي المهمة خلال مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها بعد غد الإثنين ضمن مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان مسئولو الزمالك قد توصلوا لإتفاق مع جلال لتولي المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا لتيبوشا الذى تمت إقالته بعد الخسارة من طلائع الجيش مساء الأربعاء الماضى بهدف مقابل لا شئ.
ومن المقرر أن يتكون الجهاز الفنى الجديد لإيهاب جلال من حمد إبراهيم فى منصب المدرب العام ومصطفى كمال في منصب مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى الدكتور هشام مصطفى ليكون طبيبا للفريق.
ويعقد مجلس الزمالك مؤتمرا صحفيا خلال ساعات للإعلان بشكل رسمى عن تشكيل الجهاز الفني الجديد، على أن يتولى إيهاب جلال بعدها المسئولية.
الجدير بالذكر أن هناك بعض أعضاء داخل المجلس يرفضون الإتفاق الذي أبرم بين الطرفين، خاصة و أن الجهاز كله ليس من أبناء الزمالك و هو السبب في عدم الإعلان الرسمي حتى الآن.
رياضة
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