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عقـــارات
بعد غد.. تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز والاجتماعي بالعاشر
السبت 06 يناير 2018 11:10 ص
مشروع الإسكان الاجتماعى
أخر الأخبار
مشروع الإسكان الاجتماعى
بدور إبراهيم:
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ بعد غد الإثنين 8/1/2018، تسليم قطع الأراضي السكنية بالحي (13) بالمجاورة (88) إسكان متميز، والحي (29) بالمجاورة الأولى إسكان اجتماعي، والحي (31) بالمجاورة الأولى إسكان اجتماعي، والتي تم تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية، التي تم إجراؤها بتاريخ (5، 14، 15)/11/2017، وذلك حتى يوم الثلاثاء 30/1/2018.
وقال المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: سيتم تسليم قطع أراضي الحي (13) بالمجاورة (88) إسكان متميز، من 303 : 320 يوم الإثنين 8/1/2018 والقطع من 321 : 337 يوم الثلاثاء 9/1/2018، وسيتم تسليم قطع أراضي الحي (29) بالمجاورة الأولى إسكان اجتماعي، من 570 : 594 يوم الأربعاء 10/1/2018، والقطع من 595 : 619 يوم الخميس 11/1/2018، والقطع من 620 : 644 يوم الأحد 14/1/2018، والقطع من 645 : 669 يوم الإثنين 15/1/2018، والقطع من 670 : 684، بالإضافة إلي المتخلفين عن الاستلام في المواعيد المحددة، يوم الثلاثاء 16/1/2018.
وأضاف: سيتم تسليم قطع أراضي الحي (31) بالمجاورة الأولى إسكان اجتماعي، من 517 : 541 يوم الأربعاء 17/1/2018، والقطع من 542 : 566 يوم الخميس 18/1/2018، والقطع من 567 : 591 يوم الأحد 21/1/2018، والقطع من 592 : 616 يوم الإثنين 22/1/2018، والقطع من 617 : 641 يوم الثلاثاء 23/1/2018 والقطع من 642 : 670 يوم الأربعاء 24/1/2018، موضحاً أنه تم تخصيص أيام الأحد 28/1/2018، والإثنين 29/1/2018، والثلاثاء 30/1/2018، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المحددة.
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