ضبط 150 كرتونة بها مستلزمات طبية مغشوشة بالمرج

MSD الطبية

أحمد صبرى:



أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن نجاح التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة بالتعاون مع مباحث أحداث القاهرة، من ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة المرج، يقوم بتصنيع مستلزمات طبية مغشوشة، وقد تم عمل محضر رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠١٨ جنح المرج.



وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية إن المخزن ضبط به ١٥٠ كرتونة مجهزة للبيع، كل كرتونة بها حوالي ٥٠ قطعة من المستلزمات الطبية مثل "الكانيولا" وأجهزة سحب دم والخراطيم التي تستخدم في نقل المحاليل للمريض وعبوات بلاستيكية لتصنيع الكانيولات ومستلزمات الشفط وغيرها، بالإضافة الى ماكينات ومواد خام لتصنيع هذه المستلزمات الطبية الغير معقمة والمغشوشة، والتي تضر بالمريض.



