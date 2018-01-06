هل يستطيع عبدالعزيز وحطب حل مجلس الزمالك 9 يناير؟

عبدالعزيز وحطب

علي المصري:



أصبح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، مهددا بالحل بحكم القانون في موعد إقصاه يوم 9 يناير الجاري، لعدم الدعوي لعقد اجتماع مجلس إدارة حتي اﻵن، عقب نهاية انتخابات القلعة البيضاء، التي أقيمت يومي 24 و25 نوفمبر الماضي.



ويبقي السؤال هل يستطبع المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة اﻷوليمبية المصرية، مواجهة رئيس الزمالك وحل المجلس، لمخالفته للقوانين المنظمة للرياضة المصرية؟.



ويعاني مرتضى منصور، من انتقادات واسعة من قبل جماهير القلعة البيضاء، في ظل تذبذب نتائج فريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، وابتعاده عن دائرة المنافسة علي اللقب وصدارة الدوري.



ولم يجتمع مجلس الإدارة حتى الآن، حيث مازال مرتضى منصور، منشغلا بخلافاته مع نائبه هاني العتال، وكيفية إبعاده عن مجلس الزمالك، ويرفض الدعوي لعقد اجتماعه الرسمي اﻷول قبل رحيل العتال، بدعوي بطلان عضويته المزورة.



وعقد اجتماع ودي لمجلس الزمالك مع منتصف ديسمبر الماضي بدون حضور عبد الله جورج عضو المجلس، وهانى العتال النائب، ولم يعلن أى قرارات، وقال مرتضى منصور حينها إن مجلس الإدارة عقد أول اجتماع رسمى له فى مكتبه، مضيفا أنه تم توجيه رسالة لعبد الله جورج عضو المجلس للحضور ولكنه لم يحضر، وهو ما نفاه اﻷخير، مؤكدا أنه لم يتلق إخطارا رسميا للحضور، وكانت مكالمة هاتفيه فقط، من هاني زادة زميله بالمجلس.