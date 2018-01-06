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سيـــاســة
100 منحة صينية للماجستير والدكتوراة
السبت 06 يناير 2018 09:59 ص
مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المال خاص:
تلقي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من د.حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات حول المنح المقدمة من وزارة التعليم العالي الصينية، والتي تأتي في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين.
وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح والبالغ عددها (100) للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه هو 25 مارس 2018.
على أن تسلم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات، ويشترط في المتقدمين أن يكونوا من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية الحكومية، والجامعات الخاصة، ودارسي الماجستير أو الدكتوراه بالجامعات المصرية بشرط التسجيل، علماً بأن الإدارة العامة للبعثات لاتتحمل أيه نفقات.
وفي إطار برنامج تبادل المنح الدراسية المصري الصيني، أوضح التقرير أن الجانب الصيني يلتزم بالمصاريف الدراسية والإقامة ونفقات المعيشة، وتوفير بدل منحة شهرية طبقاً لبرامج المنح الحكومية الصينية للعام الحالي، ولايتحمل مصروفات الانتقالات الدولية، ولانفقات السفر ذهاباً وعودة.
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