هل يرحل ميسي عن برشلونة قريبا ؟

ميسي

علي المصري



كشفت تقارير صحفية إسبانية يوم الجمعة، أن عقد النجم الأرجنتيني لبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي، يتضمن بنداً يتيح رحيله عن النادي في حال إعلان استقلال إقليم كتالونيا وتوقف مشاركة النادي في المسابقات القارية الكبرى.



وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن العقد الجديد الذي وقعه النجم الأرجنتيني مع النادي في نوفمبر الماضي، والذي من المقرر أن يبقيه في صفوفه حتى 2021، يتضمن بنداً يحدد أن اللاعب سيبقى مرتبطاً بالنادي فقط في حال واصل الأخير المشاركة "في بطولة من المستوى الأول في أوروبا".



ورفض النادي التعليق على المسألة رداً على أسئلة لوكالة فرانس برس، معللاً ذلك بـ "خصوصية علاقاته التعاقدية مع اللاعبين"، كما رفض التعليق مقربون من أفضل لاعب في العالم خمس مرات.



ولم يعرف النجم الارجنتيني "30 عامًا"، نادياً غير برشلونة في مسيرته الاحترافية، وبات رمزًا لناد يعد أيقونة بالنسبة إلى إقليم كتالونيا الساعي إلى نيل استقلاله عن إسبانيا.

واتخذت العلاقة بين الاقليم والحكومة المركزية في إسبانيا منعطفًا متأزماً منذ أكتوبر، عندما أقامت سلطات الأقليم استفتاء على الاستقلال عن مدريد، على رغم معارضة الحكومة الإسبانية بشدة له. وشهد يوم الاستفتاء اضطرابات بين الكتالونيين والشرطة.



وأعلن الأقليم في ختام الشهر نفسه الاستقلال من جانب واحد، مما دفع الحكومة الإسبانية إلى إقالة حكومة الأقليم وحل مجلس نوابه والدعوة الى انتخابات جديدة، نال فيها الانفصاليون الغالبية مجدداً.



وفي ظل التجاذب السياسي، حذر مسؤولو رابطة الدوري الإسباني "الليجا" من أن برشلونة لن يحق له المشاركة في الدوري في حال مضي الأقليم في خطواته الاستقلالية، ما قد يؤدي بالتالي إلى حرمانه أيضاً من المشاركة في المسابقات الأوروبية وأبرزها دوري الأبطال.



وفي حال حصول ذلك، طرحت بعض "البدائل" كأن يتمكن النادي من التفاوض مع بطولات أوروبية أخرى كالفرنسية أو الإيطالية أو الإنجليزية، للمشاركة في منافستها، إلا أن أطروحات كهذه تبدو صعبة.



وبحسب "موندو ديبورتيفو"، في حال لم يتمكن برشلونة من حجز مكان في بطولة أوروبية كبرى، يحق لميسي الرحيل من دون أن يسدد قيمة البند الجزائي لفسخ العقد، والتي أشارت الصحيفة إلى أنها تبلغ نحو 700 مليون يورو.



وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن هذه الصيغة ستعتمد على الأرجح مع كل اللاعبين الآخرين في النادي، وان الأخير سيعمد خلال الفترة المقبلة الى إجراء تعديلات في عقود لاعبيه.

