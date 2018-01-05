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سيـــاســة
باكستان: أمريكا صديق دائما ما يخون
الجمعة 05 يناير 2018 11:36 م
ترامب وباكستان
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ترامب وباكستان
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قال وزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف إن الولايات المتحدة تتصرف تجاه باكستان وكأنها ”صديق دائما ما يخون“ وذلك بعد أن علقت واشنطن مساعدات لإسلام اباد وبعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باكستان بالكذب والخداع لسنوات طويلة.
ووفق تقرير نقلته وكالة رويترز، قال زعيم المعارضة عمران خان نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل إن الوقت قد حان لفك الارتباط مع الولايات المتحدة وتقليص الوجود الدبلوماسي والمخابراتي الأمريكي في منطقة استراتيجية حساسة.
وتتهم واشنطن باكستان بلعب ”لعبة مزدوجة“ بمساعدة حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني على إحداث الفوضى في أفغانستان. وتنفي إسلام اباد ذلك وتتهم الولايات المتحدة بعدم احترام تضحياتها الهائلة في محاربة الإرهاب في ظل سقوط ضحايا بعشرات الآلاف.
وقال آصف لتلفزيون كابيتال المحلي في وقت متأخر يوم الخميس” سلوك الولايات المتحدة ليس سلوك حليف أو صديق. إنها صديق دائما ما يخون“.
ورددت مجموعات صغيرة من الطلبة هتافات ”الموت لأمريكا“ و ”الموت لترامب“ وأحرقوا العلم الأمريكي وصورا لترامب بعد صلاة الجمعة في العاصمة إسلام اباد ومدينة لاهور في شرق البلاد. وانتهت المظاهرات المنظمة سريعا.
وانتقدت وزارة الخارجية الباكستانية يوم الجمعة ما وصفته بتغير الأهداف بعد أن أكدت الولايات المتحدة أنها ستعلق كل المساعدات الأمنية التي يُعتقد أن قيمتها 900 مليون دولار على الأقل إلى أن تكف باكستان عن مساعدة المتشددين.
وقال خان، زعيم المعارضة الباكستانية، إن تغريدة ترامب وتعليقات أمريكية أخرى جزء من ”محاولات متعمدة لإذلال وإهانة الأمة الباكستانية“.
وأضاف في بيان ”حان الوقت لكي تفك باكستان ارتباطها بالولايات المتحدة“ داعيا إلى التخلص فورا من الأعداد الزائدة بشكل مفرط من الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين وأفراد المخابرات الأمريكيين في باكستان.
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