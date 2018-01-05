أمريكا تجمد تمويلا لأونروا قيمته 125 مليون دولار

الأونروا

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ذكر موقع أكسيوس الإخباري على الإنترنت يوم الجمعة نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين غربيين لم يسمهم أن الولايات المتحدة جمدت تمويلا قيمته 125 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفق ما نقلته وكالة رويترز.



ووفقا للموقع قال الدبلوماسيون إن التمويل، الذي يشكل ثلث التبرع السنوي الأمريكي للوكالة، كان من المفترض تسليمه بحلول الأول من يناير كانون الثاني لكن تم تجميده لحين انتهاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مراجعة المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية.

