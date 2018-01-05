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680.00 عيار 24
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السعر بالجنيه المصري السلعة
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سيـــاســة

أمريكا تجمد تمويلا لأونروا قيمته 125 مليون دولار

الأونروا
الأونروا
الأونروا

متابعات

ذكر موقع أكسيوس الإخباري على الإنترنت يوم الجمعة نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين غربيين لم يسمهم أن الولايات المتحدة جمدت تمويلا قيمته 125 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ووفقا للموقع قال الدبلوماسيون إن التمويل، الذي يشكل ثلث التبرع السنوي الأمريكي للوكالة، كان من المفترض تسليمه بحلول الأول من يناير كانون الثاني لكن تم تجميده لحين انتهاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مراجعة المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية.
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