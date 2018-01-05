4 انتصارات حصيلة اليوم الثاني للأسبوع 17 للدوري

علي المصري









شهد اليوم الثاني للأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أربعة انتصارات، كان أبطالها إنبي وسموحة وبتروجيت والداخلية، على حساب طنطا والمصري واﻹنتاج الحربي ووادي دجلة على الترتيب.





وحقق الداخلية فوزًا مهمًّا على مضيفه وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.





تقدم محمود منصور بهدف للضيوف من ضربة جزاء في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل محمد هلال ﻷصحاب اﻷرض في الدقيقة 33، قبل أن يخطف جون لينون النقاط الثلاث للضيوف في الدقيقة اﻷولى من انطلاقة الشوط الثاني.





بتلك النتيجة يقفز رصيد الداخلية للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 21، فيما تجمّد رصيد وادي دجلة عند 15 نقطة، ويتأزم موقفه في الجدول باحتلاله المركز الخامس عشر.





وفي مباراتي الخامسة مساء، استعاد بتروجيت نغمة الانتصارات مع مديره الفني الجديد طارق يحيى، بفوز صعب على ضيفه الإنتاج الحربي بهدف نظيف، باستاد السويس الجديد.





سجل هدف المباراة الوحيد، محمد شاهين في الدقيقة 90، ليرتفع رصيد بتروجيت إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر، وتجمّد رصيد الإنتاج الحربي عند 22 نقطة في المركز الثامن.





وفي مباراة أخرى قلب سموحة الطاولة بفوز دراماتيكي على ضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 3- 2 في ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية في الجولة نفسها.





ورفع سموحة رصيده بهذا الفوز بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، إلى 26 نقطة في المركز السادس، وتجمّد رصيد المصري عند 30 نقطة في المركز الثالث بقيادة مديره الفني حسام حسن.





تقدم حسام حسن لسموحة في الدقيقة 26، وأحرز المصري ثنائية في الدقيقتين 50 و82 عن طريق أحمد شكري والوافد الجديد وليد حسن، لكن سموحة سجل هدفين في الدقيقتين 89 و90 عن طريق ياسر إبراهيم ومحمد حمدي زكي.





وكانت لقاءات اليوم، قد بدأت في الثالثة إلا ربع عصرًا، بتحقيق إنبي فوزًا مهمًّا على حساب مضيفه طنطا، بهدف نظيف سجله محمد بسيوني في الدقيقة 9 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على استاد طنطا.



