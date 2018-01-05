طاقم إيطالي يدير القمة

ديفيد ماسا

علي المصري



أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد، اليوم الجمعة، عن طاقم تحكيم إيطالي لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل علي ستاد القاهرة الدولي.



يتكون الطاقم الذي يدير اللقاء الذي يقام ضمن لقاءات اﻷسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز، من ديفيد ماسا حكما للساحة، آندريه كريسبو مساعدًا أول، وفابيانو برتي مساعدًا ثانيًا، وموريزيو ماريان حكمًا رابعًا.

