EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
عزل و تغطية كابلات الكهرباء بميدان التحرير و أحمد عرابي بالإسكندرية
الجمعة 05 يناير 2018 03:05 م
الفيضة 444444
أخر الأخبار
الفيضة 444444
مها يونس:
قام اللواء محمد معوض، عقل رئيس حي الجمرك غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة الكهرباء بالحي وقطاع الإضاءة بحي وسط، باستكمال أعمال الحفر وإحلال الكابلات وإزالة المسافات الهوائية التي تم إلغائها وتأمين الكابلات داخل الأعمدة، واستكمال ردم المسافات المنتهية ضمن المرحلة الرابعة لإحلال الكابلات بطريق الكورنيش ورفع مستوى الإضاءة للأعمدة الفيبر.
وكان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية قد كلف جميع رؤساء الأحياء بالتواجد بشكل دورى في الشارع خلال موسم النوات، للتأكد من سيولة الحركة المرورية وتغطية جميع كابلات الكهرباء وتطهير الشنايش، مشددا على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع كل الجهات من شركة الكهرباء والصرف الصحي والتأكد من عزل كابلات الكهرباء.
كما تم اليوم الجمعة تركيب 20 بابا للأعمدة الزهر لتكون بديلة للمفقودة بعد تأمين الكابلات داخل الأعمدة بميدان التحرير وشارع أحمد عرابي علي الجانبين بمنطقة المنشية، بمساعدة فريق عمل إدارة المشروعات والورش، وجار التنسيق لدهانها بنفس لون العمود.
الإسكندرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا