عزل و تغطية كابلات الكهرباء بميدان التحرير و أحمد عرابي بالإسكندرية

الفيضة 444444

مها يونس:



قام اللواء محمد معوض، عقل رئيس حي الجمرك غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة الكهرباء بالحي وقطاع الإضاءة بحي وسط، باستكمال أعمال الحفر وإحلال الكابلات وإزالة المسافات الهوائية التي تم إلغائها وتأمين الكابلات داخل الأعمدة، واستكمال ردم المسافات المنتهية ضمن المرحلة الرابعة لإحلال الكابلات بطريق الكورنيش ورفع مستوى الإضاءة للأعمدة الفيبر.



وكان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية قد كلف جميع رؤساء الأحياء بالتواجد بشكل دورى في الشارع خلال موسم النوات، للتأكد من سيولة الحركة المرورية وتغطية جميع كابلات الكهرباء وتطهير الشنايش، مشددا على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع كل الجهات من شركة الكهرباء والصرف الصحي والتأكد من عزل كابلات الكهرباء.



كما تم اليوم الجمعة تركيب 20 بابا للأعمدة الزهر لتكون بديلة للمفقودة بعد تأمين الكابلات داخل الأعمدة بميدان التحرير وشارع أحمد عرابي علي الجانبين بمنطقة المنشية، بمساعدة فريق عمل إدارة المشروعات والورش، وجار التنسيق لدهانها بنفس لون العمود.



