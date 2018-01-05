استقرار أسعار الدواجن والبيض

الدواجن

أحمد اللاهونى :



استقرت أسعار البيض اليوم الجمعة، فى السوق المحلية، عند 34 جنيها، الدواجن عند 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 و50 للرومى، و40 للبط، و37 لطبق البيض.



كما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 95 و115 لكيلو الكندوز و120 للضانى، و135 للبتلو.



واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.



