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سيـــاســة
القوات المسلحة تهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
الجمعة 05 يناير 2018 02:24 م
صدقى صبحى 3
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صدقى صبحى 31
بدور إبراهيم:
بعث الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد جاء فيها :
قداسة البابا تواضروس الثانى
بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية
يسعدنى أن أهنىء قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة و الخير والبركات .
وأود أن أعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد .
كما أننى أشيد فى هذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب .
بارككم الله ورعاكم
وكل عام وقداستكم بخير
كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة، لقداسة البابا تواضروس الثانى بنفس هذه المناسبة.
وقد أصدر الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط و ضباط الصف والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء من الأقباط بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ؛ كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط، وضباط الصف والجنود الأقباط من رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة.
القوات المسلحة
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