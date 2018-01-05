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ثقافة وفنون
مسرح الغد ينظم ندوة عن الثامنة مساءً غدا
الجمعة 05 يناير 2018 02:00 م
ندوة الغد
أخر الأخبار
ندوة الغد
سلوى عثمان:
قال سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن الفرقة تقيم غدا السبت، ندوة عن العرض المسرحى "الثامنة مساء" ينظمها المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع البيت الفني للمسرح، وذلك بعد العرض مباشرة.
ويتحدث فيها محمد الروبى و جلال الهجرسي ويديرها على داود.
" الثامنة مساء" بطولة وفاء الحكيم، محمد عبد العظيم، لمياء كرم، نائل على، نور الجزار، يحكى قصائده الشاعر عبدالله حسن، ديكور مى زهدى ،موسيقى جو حنا، ملابس نورهان سمير، تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام على.
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