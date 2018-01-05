رئيس البرلمان يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

على عبدالعال

ياسمين فواز:



بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة وحلول عيد الميلاد المجيد جاء نصها :



صاحب الغبطة والقداسة/ البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية



تحية إعزاز وتقدير لقيمتكم وقامتكم النبيلة.. وبعد،



فيطيب لنا ونحن نستشرف أياماً نحتفل فيها برأس السنة الميلادية الجديدة وحلول عيد الميلاد المجيد أن نزف إلى قداستكم، باسمي واسم أعضاء مجلس النواب، خالص التهاني القلبية والأمنيات الطيبة.



إنكم قداسة البابا قامة مصرية وطنية تلقي رضاء جموع شعب مصر العريق لمواقفكم الشامخة التي تُعلي الصالح العام، وتحفظ وحدة النسيج الوطني بمسلميه وأقباطه التي تزيده الأيام قوة ومتانة، فما بين عنصري الأمة كثير ومتين أكبر من الحصر وأجل عن الوصف، والتي تلخصها المسيحية في كلمة بالغة الدلالة "الله محبة" ويؤكدها الإسلام في مساواته بين الناس وكرم عيسى عليه السلام، وبوأ العذراء مريم مكاناً علياً واصطفاها على العالمين، كما لا يكتمل إيمان المسلم حتى يؤمن بما أُنزل على عيسى وموسى.



داعين المولى عز وجل أن تعود هذه الأيام وقد ارتقى شعب مصر العظيم إلى أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.

وكل عام وأنتم بخير،

رئيس مجلس النواب

الدكتور/ علي عبدالعال