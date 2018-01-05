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اقتصاد وأسواق
الزراعة: ضبط 8 أطنان من الدواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي
الجمعة 05 يناير 2018 11:00 ص
الدواجن
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الدواجن
الصاوي أحمد
كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية عن ضبط 8 أطنان و772 كجم من الدواجن ومصنعات الدواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بأحد المجازر بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة في محافظة القليوبية.
وأوضح التقرير أن لجنة التفتيش والمتابعة بمديرية الطب البيطري بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة التموين بمركز الخانكة وشرطة التموين، اكتشفت ان المجزر قام بتسييح تلك الكميات من الدواجن المستوردة وأعاد تصنيعها، وبتوقيع الكشف الظاهري عليها وجد تغير في الخواص الطبيعية وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتمت مصادرة تلك الكميات وتحرير المحاضر اللازمة لها، لتتولي جهات التحقيق اتخاذ اللازم حيال تلك الواقعة.
وشملت المضبوطات 55 برنيكة شيش دواجن، و15 برنيكة جلود دهون دواجن، و10 شكائر فيليه بدون أي بيانات، فضلاً عن 48 شيكارة هياكل دواجن، و184 شيكارة دهون وجلود دواجن.
من جهته، شدد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على أسواق وثلاجات، ومحلات بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتهما لضبط أي مخالفات تضر بصحة المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وشرطة مباحث التموين والأجهزة المعنية، لفحص اللحوم المعروضة بالأسواق والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والتأكد من الالتزام بالذبح في السلخانات وإجراء الكشوف الطبية على الحيوانات قبل الذبح وبعده.
وأكد البنا ضرورة أن تشمل الحملات محال الجزارة والاماكن السياحية والفنادق والمطاعم والنوادي الرياضية، والمستشفيات، كذلك الاسواق والشوادر التي تقوم بعرض وبيع اللحوم، فضلاً عن متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية والتي لها علاقة بالغذاء الذي يقدم للمستهلك حرصاً على سلامته.
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