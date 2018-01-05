الأرصاد: طقس الجمعة مضطرب.. وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

حالة الطقس



المال - خاص



يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء.



وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على بعض المناطق كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة شمالًا، معتدل جنوبا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 11 18

وسط الدلتا 11 18

الإسكندرية 10 18

بلطيم 11 18

مطروح 09 17

السلوم 08 17

سيوة 09 20

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

العريش 08 17

رفح 06 16

الإسماعيلية 11 18

السويس 10 20

رأس سدر 10 22

نخل 03 18

نويبع 15 18

طابا 11 17

كاترين 02 16

الطور 09 19

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 12 22

مرسى علم 11 21

الفيوم 08 20

بنى سويف 08 20

المنيا 08 21

أسيوط 07 21

سوهاج 06 20

قنا 06 20

الأقصر 06 21

أسوان 09 22

أبوسمبل 08 20

الوادى الجديد 05 20

شلاتين 14 23

أبو رماد 14 22

رأس حدربة 15 22

حلايب 16 21